La prochaine danse de Gérémy Crédeville et Candice Pascal sera un Tango Argentin. Le titre : "Si bien du mal" du chanteur Hervé. Et qui dit Tango Argentin dit domination. Découvrez leurs premières répétitions. DALS, tous les vendredi à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.