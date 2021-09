DALS 2021 – Répétitions – Gérémy Crédeville et Candice Pascal : leur première rencontre

Il y en a une, cette saison, qui va bien rigoler, c’est Candice Pascal. En effet, notre danseuse phare de Danse avec les Stars est associée Gérémy Crédeville, humoriste, comédien et chroniqueur. Autant dire que les répétitions prennent souvent un air de One Man Show. Danse avec les Stars, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez tous les replay et les extraits sur MYTF1. Rendez-vous le 27 septembre sur MYTF1, pour voir en exclu, toutes les répétitions des Stars en compétition.