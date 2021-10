DALS 2021 - Répétitions - Gérémy Crédeville et Candice Pascal ne se comprennent plus

Samedi Prochain, Gérémy Crédeville et Candice Pascal seront opposés à Wejdene et Samuel Texier. Pour réussir leur duel, ils danseront une Rumba, la danse de l'amour. Un registre que notre couple doit explorer. Après le tango Argentin, la semaine dernière, changement de registre cette semaine. Gérémy Crédeville sera-t-il plus lover que dominant ? Découvrez les toutes premières répétitions de la semaine. DALS, à partir du 17 septembre 2021. Tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.