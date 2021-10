Cette semaine Gérémy Crédeville et Candice Pascal sont en duel face à Wedjene et Samuel Texier. Pour séduire le jury. Ils ont décidé de placer la barre haut avec un nouveau porté. Mais manque de bol, Candice en tombant, se réceptionne au niveau du bas ventre de Gérémy. Découvrez les répétitions du jour. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et les répétitions en exclu sur MYTF1.