DALS 2021 - Répétitions - Gérémy Crédeville, sa folle promesse, s'il gagne DALS

Les tractations vont bon train entre Gérémy Crédeville et Candice Pascal en cette fin de semaine. Il faut dire que les commentaires des juges leur donnent des ailes. Eux, les outsiders potentiels de la saison. Ils commencent même à parler de finale. Et devinez ce que Gérémy Credeville a promis : Un diamant. Un pari de Ouf, un voyage de rêve, un massage ? Non rien de tout ça... Découvrez les répétitions du jour. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et les répétitions en exclu sur MYTF1.