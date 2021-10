DALS 2021 - Répétitions - Gérémy Crédeville va détester Candice Pascal

Gérémy Crédeville, au rapport ! Il ne faut pas trop chatouiller Candice Pascal au risque de voir ressortir son petit côté Caporal-Chef ! Sexy le Caporal mais très strict... Une chose est sure. Candice Pascal ne veut pas aller au face à face. Et pour cela, elle se donne tous les moyens. Découvrez les répétitions du jour. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et les répétitions en exclu sur MYTF1.