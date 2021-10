DALS 2021 - Répétitions - "Gérémy me fait plus rire qu'il ne me fait peur", Wejdene, guerrière avant sont duel



Chris Marques ou Denitsa Ikonomova En savoir plus sur Duels au sommet cette semaine dans Danse avec les Stars. Nouveau duel en perspective : celui de Wedjene face à Gérémy Credeville. Et curieusement, la personne qui effraie davantage Wejdene, c'est Candice Pascal. Découvrez les toutes premières répétitions de la semaine. DALS, à partir du 17 septembre 2021. Tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.