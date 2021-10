DALS 2021 - Répétitions - Il y a de la tension dans l'air entre JB Maunier et Inès Vandamme

Major Inès est de retour. En mauvaise posture lors du dernier prime, Inès Vandamme met le turbo pour éviter le pire cette semaine. Notre Docteur Jekill et Mister Hyde préféré change de registre cette semaine et bouscule Jean-Baptiste Maunier. Qui, comme la plupart des Stars en compétition, commence à encaisser les semaines d'entrainement. Découvrez les répétitions du jour. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et les répétitions en exclu sur MYTF1.