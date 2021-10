DALS 2021 - Répétitions - Jean-baptiste Maunier prend cher ce matin

Ils ont eu chaud la semaine dernière. Jean-Baptiste Maunier et Inès Vandamme sont restés scotchés au Hot Seat toute la soirée. Leur planche de salut n'est arrivée qu'en toute fin de prime grâce aux votes du public. Et cela déplait fortement à Major Inès. Résultat des courses : c'est Bibi (entendez Jean-Baptiste Maunier) qui trinque ce matin avec une coach remontée comme un coucou. Surtout à l'approche du prochain prime et leur duel face à Vaimalama Chaves et Christian Millette. Découvrez les toutes premières répétitions de la semaine. DALS, à partir du 17 septembre 2021. Tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.