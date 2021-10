Samedi prochain Aurélie Pons et Adrien Caby seront en duel face à Michou et Elsa Bois. Pour les départager, Aurélie Pons Et Adrien Caby présenteront un Jive. Une danse vive, rythmée et très technique. Un peu comme un sprint d'une minute 30. Découvrez les répétitions du jour. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et les répétitions en exclu sur MYTF1.