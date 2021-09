DALS 2021 - Répétitions - JB Maunier, bouleversé par l'annonce du prochain titre...

Jean-Baptiste Maunier et Inès Vandamme ont été l'une des jolies surprises du premier prime de Danse avec les Stars. Cette semaine, ils comptent bien réitérer leur exploit avec une danse, très classique : une valse. Sur un titre qui l'est beaucoup moins, un titre de Claudio Capéo : "Riche". Une chanson et un texte qui parlent à Jean-Baptiste Maunier, découvrez pourquoi. . DALS, Tous les vendredi à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.