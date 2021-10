DALS 2021 – Répétitions – Jean-Baptiste Maunier : l'amour d'un père

On le sait, Inès Vandamme est une chorégraphe exigeante et volubile. Ce n'est pas Jean-baptite Maunier qui dira le contraire. Toute la sa semaine, ils ont travaillé les détails, tous les détails de leur danse : une valse sur un titre de Claudio Capéo "Riche". Extrait de l’émission Danse avec les Stars du vendredi 1er octobre 2021. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay et les extraits et les répétitions en exclu sur MYTF1