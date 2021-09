DALS 2021 – Répétitions - Jean-Baptiste Maunier et Inès Vandamme : « Quelques problèmes de communication »

Jean-Baptiste Maunier est un chanceux. Pour cette nouvelle saison de Danse avec les Stars, il est associé à Inès Vandamme, la danseuse et chorégraphe, qui pour sa première participation en 2019, avait emmené Ladji Doucouré jusqu’en finale. Ensemble, Jean-Baptiste Maunier et Inès Vandamme ont travaillé comme des dingues pour présenter leur première danse, un mix Tango / Contemporain ce soir sur le plateau de DALS. Et manifestement, il y a du boulot car Jean-Baptiste semble avoir quelques soucis de synchronisation. Danse avec les Stars, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez tous les replay et les extraits sur MYTF1. Rendez-vous le 27 septembre sur MYTF1, pour voir en exclu, toutes les répétitions des Stars en compétition