DALS 2021 - Répétitions - La danse de la joie de Tayc lorsqu'il apprend...

S'il y en a un qui est heureux de découvrir le titre de la prochaine chanson, c'est bien lui : Tayc. Et pour cause, il avait repris ce titre dans l'un de ses tous premiers remix : "U remind me" de Usher. Découvrez la danse de la joie de Tayc. Quant à la danse qui l'attend, une Rumba, elle va lui permettre de dévoiler le Lover qui sommeille en lui. Tout un programme... Dis, Tayc, on est dac que tu ne danseras pas avec ce pantalon samedi #sexy. DALS, Tous les vendredi à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.