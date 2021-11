DALS 2021 - Répétitions - La préparation du Freestyle de Bilal Hassani

Pour la grande finale de vendredi soir, Bilal Hassani veut donner le meilleur de lui-même et offrir aux téléspectateurs, une performance à la hauteur de l'évènement. Aux côtés de Jordan Mouillerac, il dansera un Freestyle reprenant les pas les plus marquants de ses dernières chorégraphies. Découvrez les répétions du jour. Danse avec les stars, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les Replay, extraits et répétitions en exclu sur MYTF1.