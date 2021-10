DALS 2021 - Répétitions - La Samba, ce n'est pas inné, n'est-ce pas Lucie Lucas

Samedi prochain, seront en duel face à Tayc et Fauve Hautot. L'exubérance face à la discrétion. La battle risque fort d'être intéressante . Pour les départager, Lucie Lucas et Anthony Colette présenteront une Samba. Et manifestement, la Samba, c'est plus facile à dire, qu'à faire ! Découvrez les répétitions du jour. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et les répétitions en exclu sur MYTF1.