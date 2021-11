Pour travailler son Foxtrot, Michou a trouvé sa technique : faire des bruitages pour donner plus de puissance à ses mouvements. Et ça marche plutôt bien ! Découvrez les répétions du jour. Danse avec les stars, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les Replay, extraits et répétitions en exclu sur MYTF1.