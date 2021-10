DALS 2021 - Répétitions - Le joli message du papa de Jean-Baptiste Maunier

Plus que quelques heures avant le prochain prime en direct. pour booster les troupes, rien de mieux qu'un message des proches. Jean-Baptiste Maunier reçoit un message de son papa. Une déclaration très émouvante qui ne laisse personne insensible en salle de répétitions. En effet, Jean-Baptiste Maunier et Inès Vandamme préparent une valse, sur un titre Claudio Capéo : "Riche": le thème : l'amour filial. Découvrez leurs répétitions. DALS, Tous les vendredi à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.