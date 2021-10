La semaine semble très longue pour Michou. Pur le prochain prime, il doit danser une Rumba sur le titre : "Dans mes bras" de Dadju et Kenji... Sauf que Michou n'est pas du tout à l'aise avec l'idée même d'une possible sensualité. Et cela amuse beaucoup Elsa. . Découvrez les répétitions du jour. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et les répétitions en exclu sur MYTF1.