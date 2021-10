Plus que quelques heures avant le début du prime, Bilal Hassani et Jordan Mouillerac travaillent les derniers détails de leurs différentes chorégrapies. Jordan, persuadé des capacités de Bilal, va puiser dans les dernières ressources de celui-ci... Découvrez leurs répétitions. DALS, Tous les vendredi à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.