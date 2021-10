Born to be wild ? Lors du dernier prime, les juges ont demandé à Dita von Teese de changer de registre, d'être plus sauvage. Le message a été entendu. Cette semaine, notre couple Vedette va travailler un Paso Doble pour mettre en avant le côté Wild de notre Star. Découvrez les répétitions du jour. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et les répétitions en exclu sur MYTF1.