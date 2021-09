DALS 2021 – Répétitions – Lola Dubini et Joël Luzolo : leur première rencontre

Lola Dubini s’est entraînée tout l’été pour être d’attaque en cette rentrée. Car, il va lui en falloir de l’énergie pour tenir le rythme imposé par la compétition mai aussi par son danseur : Joël Luzolo. Nouveau danseur de la troupe DALS. Ensemble, ils ont répété et répété leur première chorégraphie : un chacha, l’une des danses les rythmées des danses de salon. Découvrez leur rencontre et leur toutes premières répétitions. Extrait de l’émission Danse avec les Stars du vendredi 24 septembre 202. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez tous les replay et les extraits sur MYTF1. Rendez-vous le 27 septembre sur MYTF1, pour voir en exclu, toutes les répétitions des stars en compétition.