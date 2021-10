DALS 2021 - Répétitions - Lucie Lucas en larmes.... C'est bon signe !

On vous l'a dit en début de semaine, Lucie Lucas n'était pas fan de sa prochaine danse : la valse. Mais ce que l'on ne vous l'a pas dit, c'est qu'elle n'était pas fan non plus de la musique : "Mais je t'aime" de Camille Lellouche et Grand Corps malade. En regardant sa réaction après son training, on comprend mieux pourquoi. DALS, Tous les vendredi à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et les répétitions des vos Stars préférées en exclu sur MYTF1.