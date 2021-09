DALS 2021 – Répétitions - Lucie Lucas et Anthony Colette : « Ca commence fort »

En savoir plus sur Anthony Colette

Les Fans de « Clem » connaissent très bien Lucie Lucas puisqu’elle joue le rôle phare de cette série depuis 2010. Notre comédienne militante (Lucie Lucas est particulièrement engagée dans la protection de l’environnement) s’est entraînée d’arrache-pied pour présenter une première danse parfaite. Il faut dire que le Tango Argentin, l’une des danses les plus précises des danses de salon, nécessite des heures d’entrainement. Et pour cela, elle sait qu’elle peut compter sur le soutien de son danseur Anthony Colette. Danse avec les Stars, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez tous les replay et les extraits sur MYTF1. Rendez-vous le 27 septembre sur MYTF1, pour voir en exclu, toutes les répétitions des Stars en compétition.