DALS 2021 – Répétitions – Lucie Lucas et Anthony Colette : « Non, pas une valse…. Et si ! »



Anthony Colette, Chris Marques ou Denitsa Ikonomova En savoir plus sur Lucie Lucas et Anthony Colette sont un couple de danseurs heureux. Leur premier prime s’est bien passé. Leur première danse a même été saluée par un Buzz de Chris Marques. Tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes jusqu’à l’annonce de leur danse de la semaine. Une Valse. La danse qui inspire le moins notre comédienne. Le monde des bisounours, ce n’est pas trop son truc. Et pourtant, il a bien fallu se mettre dans la peau d’une « princesse ». Découvrez leurs premières répétitions. Extrait de l’émission Danse avec les Stars du vendredi 24 septembre 2021. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez tous les replay et les extraits sur MYTF1. Rendez-vous le 27 septembre sur MYTF1, pour voir en exclu, toutes les répétitions des stars en compétition.