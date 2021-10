DALS 2021 - Répétitions - Lucie Lucas : la Rumba pour les nuls

Direction cet après-midi, la salle de répétitions de Lucie Lucas et Anthony Colette. Cette semaine, ils travaillent une Rumba sur un titre de Hatik "La meilleure". Et quand Anthony Colette décide d'expliquer la Rumba à Lucie...Il n'y a pas que Lucie de larguée, il y a nous et ... Anthony Colette himself ! Découvrez les répétitions du jour. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et les répétitions en exclu sur MYTF1.