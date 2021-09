DALS 2021 - Répétitions - Lucie Lucas : "Non !!! Pas cette DANSE..." Et si !

Lucie Lucas redoute une seule chose dans cette saison de "Danse avec les Stars". Danser une valse. "Je ne vis dans un monde de paillettes et de bisounours et ce genre de danse ne me parle pas". BINGO : ! Devinez la prochaine danse de Lucie Lucas et Anthony Colette : Une valse sur un titre de Camille Lellouche et Grand Corps Malade :"Mais je t'aime". Mais nous aussi, on t'aime Lucie. Et surtout on croit en toi ! Et on a hâte de te voir avec une robe à volants . DALS, Tous les vendredi à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.