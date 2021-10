DALS 2021 - Répétitions - Michou, encore sous le choc...

De la réaction de Chris Marques, samedi soir. Souvenez-vous ! Tous les juges étaient heureux. Seul Chris Marques avait le visage fermé... Pendant quelques secondes Michou et Elsa Bois pensaient avoir tout raté. Mais non ! C'était une blague ! Mais Michou a eu la peur de sa vie. Changement de programme cette semaine. Michou et Elsa vont travailler un Chacha sur un titre de BTS :"Dynamite". Découvrez les répétitions du jour. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et les répétitions en exclu sur MYTF1.