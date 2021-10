DALS 2021 - Répétitions - Elsa troublée par Tayc ? Michou est hyper jaloux

Michou continue de s'entraîner pour maîtriser à la perfection sa Rumba. Et depuis le début de la semaine, c'est son attitude qui pose problème. La Rumba, c'est la danse de l'amour par excellence et Michou lui préfère l'humour. Loin de se reposer sur ses lauriers, le jeune homme a pris des cours particuliers de "bon séducteur" avec Tayc. Pour aller plus loin, Elsa Bois provoque la jalousie de son partenaire et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça marche ! Découvrez les répétions du jour. Danse avec les stars, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les Replay, extraits et répétitions en exclu sur MYTF1.