DALS 2021 – Répétitions - Michou : sa famille, sa force !

Lors du dernier prime, Michou et Elsa Bois se sont mis la pression...Trop de pression. Cette semaine, l’objectif est d’apprendre à appréhender et gérer le stress. Pour les aider, une chorégraphie pleine de Pep’s : un Jive, sur un titre de Justin Bieber et Kid Laroi. De quoi leur donner l’énergie nécessaire pour déplacer des montagnes. Découvrez leurs répétitions. . Extrait de l’émission Danse avec les Stars du vendredi 1er octobre 2021. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay et les extraits et les répétitions en exclu sur MYTF1