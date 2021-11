Michou ne croyait pas possible d'aller jusqu'en demi-finale mais force est de constater qu'il l'a fait ! Main dans la main avec sa partenaire Elsa Bois. Plus que jamais, il ne compte pas relâcher ses efforts. Découvrez les répétions du jour. Danse avec les stars, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les Replay, extraits et répétitions en exclu sur MYTF1.