DALS 2021 - Répétitions - Michou n'a peur de rien !

Pour le prochain prime, Michou s'entraîne avec sa partenaire Elsa Bois pour danser un Tango Argentin. Mais à bien regarder les répétitions d'aujourd'hui, on a plutôt l'impression d'assister à un cours de gymnastique. Entre les portés et autres roulades, Michou n'a pas fini d'en voir de toutes les couleurs...Découvrez les répétions du jour. Danse avec les stars, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les Replay, extraits et répétitions en exclu sur MYTF1.