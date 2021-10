DALS 2021 - Répétitions - Michou en mode séduction avec Elsa Bois

Cette semaine, c'est une Rumba pour Michou. La danse de l'amour par excellence ! Et si Michou a une très forte complicité avec sa partenaire de danse, il est très difficile pour lui de passer en mode séducteur. Virilité, regards langoureux... Michou parviendra-t-il à surprendre les juges et téléspectateurs vendredi soir ? En attendant de le savoir, découvrez les répétions du jour. Danse avec les stars, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les Replay, extraits et répétitions en exclu sur MYTF1.