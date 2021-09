DALS 2021 - Répétitions - Un léger problème de compréhension entre Michou et Elsa

Aujourd'hui, c'est porté ! Michou et Elsa Bois travaillent donc l'une de leurs figures pour vendredi. Et le moins que l'on puisse dire c'est qu'ils ont tous les deux un léger problème de compréhension... Léger !