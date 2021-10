Moussa Niang et Coralie Licata se préparent et sont déterminés à impressionner les juges avec leur Chacha. La compétition ne fait que commencer pour eux ! Découvrez leurs répétitions. Extrait de l’émission Danse avec les Stars du vendredi 1er octobre 2021. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay et les extraits et les répétitions en exclu sur MYTF1