DALS 2021 – Répétitions – Moussa Niang et Coralie Licata : « un peu de douceur, Moussa !»

Moussa Niang, sait ce que signifie le mot challenge. Lui, le champion de monde de boxe qui a tenté trois fois l'aventure Koh-Lanta. Pour Moussa Niang, ces deux programmes ont beaucoup de similitudes : Le challenge et le dépassement de soi. Pour cette nouvelle saison, Moussa Niang est associé à Coralie Licata. Découvrez leurs premières répétitions. ensemble, ils ont travaillé une des danses les plus intenses des danses de salon : le Paso doble. Danse avec les Stars, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez tous les replay et les extraits sur MYTF1. Rendez-vous le 27 septembre sur MYTF1, pour voir en exclu, toutes les répétitions des Stars en compétition.