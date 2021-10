DALS 2021 - Répétitions - On a perdu Michou et Elsa

On sent que les heures d'entraînement commencent à peser sur le corps de nos compétiteurs. Exemple avec Michou et Elsa, totalement en roue libre en cette fin de journée de training...