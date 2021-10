DALS 2021 – Répétitions Prime 6 – Bilal Hassani et Jordan Mouillerac : Le Quickstep

Depuis le début de l'aventure, Bilal Hassani squatte la tête du classement et son American Smooth de la semaine dernière ne déroge pas à la règle. Une première place largement méritée qu'il compte bien garder. Pour cela, direction la salle de répétitions pour apprendre le Quickstep. Une danse sur une musique déjà vue dans Danse avec les stars. Avant lui, Lenni Kim et Clément Rémiens avaient tous les deux reçu les félicitations du jury. Bilal fera-t-il de même ? Extrait de l’émission "Danse avec les Stars" du vendredi 22 octobre 2021 diffusé sur TF1. Retrouvez tous les replay et les extraits sur MYTF1. Sans oublier, les répétitions de vos stars préférées en exclu, tous les jours sur MYTF1 !