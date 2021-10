DALS 2021 – Répétitions Prime 6 – Dita Von Teese et Christophe Licata : Le Paso Doble

Cette semaine pour Dita Von Teese, c'est Paso Doble et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'aura pas mis beaucoup de temps à maîtriser l'art de la cape et du fouet. Une véritable toréador dans l'âme ! Pourtant loin de son univers, Dita Von Teese semble prendre de plus en plus de plaisir à danser le Paso Doble. Retour sur une semaine de répétitions... Extrait de l’émission "Danse avec les Stars" du vendredi 22 octobre 2021 diffusé sur TF1. Retrouvez tous les replay et les extraits sur MYTF1. Sans oublier, les répétitions de vos stars préférées en exclu, tous les jours sur MYTF1 !