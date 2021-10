DALS 2021 – Répétitions Prime 6 – Lucie Lucas et Anthony Colette : La Salsa

Exit la Rumba qui lui a valu deux buzz rouges et un ticket aller sans retour pour le Face à Face. Cette semaine, Lucie Lucas danse une salsa et il ne lui aura fallu que quelques heures de répétitions pour maîtriser les pas de base. Anthony Colette en est d'ailleurs très fier ! Lucie parviendra-t-elle à cumuler plus de 30 points pour éviter le face à face cette semaine ? Extrait de l’émission "Danse avec les Stars" du vendredi 22 octobre 2021 diffusé sur TF1. Retrouvez tous les replay et les extraits sur MYTF1. Sans oublier, les répétitions de vos stars préférées en exclu, tous les jours sur MYTF1 !