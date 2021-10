DALS 2021 – Répétitions Prime 6 – Wejdene et Samuel Texier : La Rumba

Les semaines s'enchaînent et la fatigue se fait de plus en plus ressentir pour Wejdene. La jeune chanteuse travaille sans relâche pour donner le meilleur d'elle-même chaque vendredi soir et garder ainsi sa place dans l'aventure. Cette semaine, aux côtés de son partenaire Samuel Texier, Wejdene s'est entraînée pour maîtriser les secrets de la rumba. Danse de l'amour par excellence. Celui lui permettra-t-elle d'éviter le face à face cette semaine ? Extrait de l’émission "Danse avec les Stars" du vendredi 22 octobre 2021 diffusé sur TF1. Retrouvez tous les replay et les extraits sur MYTF1. Sans oublier, les répétitions de vos stars préférées en exclu, tous les jours sur MYTF1 !