DALS 2021 – Répétitions Prime 7 – Dita Von Teese et Christophe Licata : Le Quickstep

Dita Von Teese est maintenant connue pour être la candidate qui travaille ses danses dans le moindre détail pour offrir le meilleur d'elle-même chaque vendredi soir. Résultat : elle se dispute toujours la première place du podium avec Bilal Hassani et Tayc. Cette semaine, Dita a travaillé son Quickstep et la barre est encore très haute ! Extrait de l'émission "Danse avec les Stars" du vendredi 29 octobre 2021 diffusé sur TF1.