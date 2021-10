DALS 2021 - Répétitions - Le "Tuto Afro" de Tayc

Aujourd'hui, les rôles se sont inversés en salle de répétitions. C'est Tayc qui apprend à Fauve à danser ! Et pour cause, le chanteur maîtrise comme personne la danse afro. C'est parti pour le tuto. Mais Tayc ne perd pas de vue son objectif : épater les juges lors du prochain prime. Plus une seconde à perdre, il faut continuer à bosser le Paso Doble ! Découvrez les répétions du jour. Danse avec les stars, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les Replay, extraits et répétitions en exclu sur MYTF1.