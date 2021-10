DALS 2021 - Répétitions - Tayc, cette info qui ne l'amuse pas du tout

Fauve Hautot est d'humeur taquine aujourd'hui. Elle a décidé de faire croire à Tayc que plus les semaines avançaient, plus le temps des chorégraphies augmentaient. A l'évidence, Tayc n'est pas du tout emballé par l'idée. A noter : les talents incontestés de Fauve pour l'impro. Découvrez les répétitions du jour. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et les répétitions en exclu sur MYTF1.