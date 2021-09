DALS 2021 – Répétitions - Tayc et Fauve Hautot : Une rencontre qui fait des étincelles

Au jeu des devinettes, vous auriez pu savoir que Tayc dansait avec Fauve Hautot en regardant les vidéos de répétitions postées sur les réseaux sociaux. L’indice était sonore. « Tacatac, tacatac » répétait Tayc, le gimmick rythmique de Fauve pour travailler les chorégraphies. Tayc, nouveau représentant de l’Afrolov’ (un mouvement notamment inspiré de l’afro et du RnB) est associé à la plus féline des danseuses et chorégraphes de la famille DALS : Fauve Hautot. Ensemble, ils ont travaillé durement pour vous présenter leur première danse. Une samba sur un titre de Burna Boy : « On the low ». Découvrez leur rencontre et leurs toutes premières répétitions. Extrait de l’émission Danse avec les Stars du vendredi 24 septembre 2021. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez tous les replay et les extraits sur MYTF1. Rendez-vous le 27 septembre sur MYTF1, pour voir en exclu, toutes les répétitions des stars en compétition.