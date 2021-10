DALS 2021 – Répétitions – Tayc et Fauve Hautot : y'a de la joie... Mais pas que !

La semaine dernière Tayc et Fauve Hautot ont enflammé le plateau de "Danse avec les Stars". Cette semaine, ils comptent bien confirmer qu’ils font partie des prétendants au titre. Leur danse : une Rumba sur un titre d’Usher : « U remind me ». Découvrez leurs répétitions. Extrait de l’émission Danse avec les Stars du vendredi 1er octobre 2021. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay et les extraits et les répétitions en exclu sur MYTF1