L'ambiance est vraiment à la rigolade ce matin dans la salle de répétitions de Tayc et Fauve Hautot. Et l'annonce de leur prochaine danse les met manifestement en joie. Découvrez les répétitions du jour. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et les répétitions en exclu sur MYTF1.