DALS 2021 - Répétitions - Tayc, "réveille le Gene Kelly qui est en toi"

Nouveau duel cette semaine, celui annoncé entre Tayc et Lucie Lucas. Le feu et l'eau, le soleil et la lune, ou encore l'exubérance festive à l'élégance discète.Et pour gagner ce duel, Tayc va devoir se transformer en Gene Kelly et surtout travailler l'essence même de sa prochaine danse : un amercian Smooth. Découvrez les toutes premières répétitions de la semaine. DALS, à partir du 17 septembre 2021. Tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.