DALS 2021 - Répétitions - Bilal inquiet de son prochain duel

Bilal Hassani a beau recevoir, chaque semaine, les plus beaux commentaires des juges, il ne cesse de douter de ses capacités à maîtriser de nouvelles danses en si peu de temps. Surtout, lorsque les juges lui rajoutent une difficulté supplémentaire. Et cette semaine, la difficulté supplémentaire s'appelle Dita Von Teese, l'autre valeur sure de Danse avec les Stars, cette saison, contre qui, samedi soir prochain, Bilal devra se confronter lors d'un Duel qui promet d'être déjà mémorable. Découvrez les toutes premières répétitions de la semaine. DALS, à partir du 17 septembre 2021. Tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.