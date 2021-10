C'est chaud entre Vaimalama Chaves et Christian Millette. Pour que leur chorégraphie soit parfaite, il faut qu'ils travaillent leur sexappeal... Et tous les moyens sont bons. Découvrez les répétitions du jour. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et les répétitions en exclu sur MYTF1.